Анчелотти может возглавить "Наполи" уже на этой неделе

Бывший главный тренер "Милана", "Челси", "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти на этой неделе возглавит "Наполи". Как утверждает CalcioNapoli24, руководство клуба приняло решение подписать контракт с Анчелотти, поскольку не дождалось окончательного решения от Маурицио Сарри.

По данным источника, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретится с Сарри, чтобы договориться о разрыве контракта, после чего будет объявлено о назначении Анчелотти. У Сарри есть варианты продолжения карьеры за границей: ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Челси" и "Зенита".