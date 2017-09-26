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10:24 | Футбол — Италия

Анчелотти или Конте могут сменить Монтеллу у руля "Милана"

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Руководство "Милана" рассматривает возможность расторжения контракта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, в число потенциальных сменщиков наставника "россонери" входят тренер "Баварии" Карло Анчелотти и рулевой "Челси" Антонио Конте.

Напомним, перед стартом сезона-2017/18 владельцы "Милана" потратили на трансферы около 200 миллионов евро. Несмотря на усиление состава, в чемпионате Италии команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 6 матчах. Отставание от лидирующих "Наполи" и "Ювентуса" составляе 6 баллов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Простите, но бред, менять даже на очень большую зарплату успешные Баварию и Челси, это сверхбезумия.

10:28