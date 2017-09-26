Анчелотти или Конте могут сменить Монтеллу у руля "Милана"

Руководство "Милана" рассматривает возможность расторжения контракта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, в число потенциальных сменщиков наставника "россонери" входят тренер "Баварии" Карло Анчелотти и рулевой "Челси" Антонио Конте.

Напомним, перед стартом сезона-2017/18 владельцы "Милана" потратили на трансферы около 200 миллионов евро. Несмотря на усиление состава, в чемпионате Италии команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 6 матчах. Отставание от лидирующих "Наполи" и "Ювентуса" составляе 6 баллов.