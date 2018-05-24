Анчелотти хочет видеть в "Наполи" Сусо и Видаля

Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти хотел бы видеть в своей команде вингера "Милана" Сусо и полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, испанец может быть обменян на его соотечественника Хосе Кальехона. В чилийце новый тренер видит замену Мареку Гамшику, который может перебраться в Китай.

Кроме Гамшика, "Наполи" может также покинуть Жоржинью, которым интересуется "Манчестер Сити".