Анчелотти дважды был близок к тому, чтобы вернуться в "Милан"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что дважды был близок к тому, чтобы возглавить "Милан". Итальянский специалист тренировал россонери с 2001 по 2009 годы и приводил команду к чемпионскому титулу и дважды к победе в Лиге чемпионов.

- Дважды был близок к возвращению в "Милан", - приводит Football Italia слова Анчелотти. Когда я покинул "Реал", Галлиани приезжал на переговоры со мной, но пришлось отказаться из-за проблем со спиной. Затем еще раз, когда был разговор с Марко Фассоне после того, как я покинул "Баварию".

59-летний специалист возглавил неаполитанцев 23 мая 2018 года.

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