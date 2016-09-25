Американский бизнесмен не смог договориться о покупке "Палермо"

Американский бизнесмен Фрэнк Касио отказался от идеи купить "Палермо". Американец хотел приобрести клуб в память о своем отце, который родом с Сицилии.

– С глубоким сожалением я объявляю, что отозвал свое предложение о покупке "Палермо", – цитирует Football Italia Касио. – В последние недели я со своей командой представлял проект развития клуба. Мы сделали несколько конкретных предложений. У моих коллег более чем 20-летний опыт работы в спортивных проектах, так что я уверен в их состоятельности. К сожалению, не удалось договориться с президентом "Палермо" Маурицио Дзампарини. Но я благодарен ему за саму возможность переговоров. Вдруг в будущем все же удастся реализовать эту мою мечту.