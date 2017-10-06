Амаури: "Однажды Гвидолин направил на игроков винтовку после тренировки"

Бывший нападающий "Палермо" Амаури рассказал, что в 2006 году главный тренер Франческо Гвидолин использовал винтовку, чтобы мотивировать игроков. Инцидент произошел перед ответным матче Кубка УЕФА против "Вест Хэма".

- Я никогда не забуду, что произошло однажды после тренировки, - цитирует Il Giornale di Sicilia Амаури. - Мы готовились к ответному матчу с "Вест Хэмом", а Гвидолин вошел в раздевалку с большой сумкой. Затем он вытащил винтовку и навел ее на меня и всех моих товарищей по команде, и заявил: "Мы навредили им, а теперь давайте отправимся на поле и прикончим их..." Помню, как нам с Фабио Симплисио еле удалось сдержать смех, но это хороший опыт, который я до сих пор вспоминаю.