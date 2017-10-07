Амаду Диавара: "Яя Туре - мой кумир"

Полузащитник "Наполи" Амаду Диавара признался, что его кумиром является Яя Туре из "Манчестер Сити". Он предвкушает встречу с "горожанами" в Лиге чемпионов.

– Мой футбольный кумир – Яя Туре, – цитирует официальный сайт "Наполи" Диавара. – Мне нравится его техника, его видение игры. С большим волнением жду таких игр. Но при этом я совершенно расслаблен, потому что мне нравятся такого рода матча. Сарри? Он все время меня критикует. Но мне это нравится, поскольку это означает, что он заботится обо мне. Хотя порой это утомляет.