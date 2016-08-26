23:29 | ФУТБОЛ — Италия

Амаду Диавара продолжит карьеру в "Наполи"

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"Болонья" в официальном твиттере объявила о переходу полузащитника Амаду Диавара в "Наполи"​. По информации СМИ, сумма трансфера 19-летнего гвинейца составит около 14 миллионов евро. В ближайшее время хавбек прибудет в Неаполь для прохождения медицинского обследования, после чего с ним будет подписан пятилетний контракт с зарплатой в 800 тысяч евро в год. В прошлом сезоне 19-летний гвинеец сыграл в 34 матчах чемпионата Италии и сделал 1 голевую передачу. Стоит отметить, что этим летом Диавара отказался тренироваться с "Болоньей", так как хотел сменить команду.

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