Альваро Мората: "Буффон - лучший вратарь в истории футбола"

Форвард "Челси" Альваро Мората назвал голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем в истории футбола.

- Буффон - лучший вратарь в истории футбола, - цитирует испанца Forza Juventus. - Также он очень хороший человек как на поле, так и за его пределами. Мне очень повезло, что у меня была возможность играть в одной команде с ним.

Нападающий выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год. Матч 38-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Верона" состоится в Турине на "Ювентус Стэдиум" и начнется в 16.00 по московскому времени. Эта игра станет последней для Буффона в составе туринской команды.