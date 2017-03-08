12:36 | ФУТБОЛ — Италия

Аллегри требует у "Ювентуса" новый контракт с зарплатой 5 миллионов евро

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри изложил руководству клуба свои контрактные требования. Как сообщает Football Italia, итальянский специалист в связи с интересом к своей персоне со стороны "Арсенала" и "Барселоны" запросил новый контракт. Он хочет подписать до конца марта четырехлетнее соглашение с зарплатой в 5 миллионов евро и разрешение на полное руководство вопросами, связанными с основной командой. Нынешний контракт Аллегри рассчитан до лета 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Ботаникум____ Не все под Газпромом-"народной командой" ходят!

13:39

marksan

Почему так мало?

13:37

Ботаникум

А почему только на 4-е года, а не на 5, 6, 7...??? Вот тебе и "аллегри виваче"!? В "Звените" АВБ имел "зряплату" и ПОБОЛЬШЕ, чем 5 "лимонов".....

12:52

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