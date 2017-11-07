Аллегри сменит Эмери в "ПСЖ"?

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "ПСЖ", утверждает Football Italia. 50-летний итальянец входит в список претендентов, которые могут сменить Унаи Эмери.
Помимо Аллегри парижане рассматривают кандидатуры Антонио Конте и Маурисио Покеттино. Ранее сообщалось, что возглавить "Пари Сен-Жермен" может наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Напомним, что Эмери подписал контракт с парижанами в 2016 году. Срок его соглашения истекает по окончании сезона.
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Массимилиано Аллегри
- Жозе Моуринью
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Антонио Конте
- Унаи Эмери
- Маурисио Покеттино