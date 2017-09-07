Аллегри - самый высокооплачиваемый тренер серии А. Спаллетти - второй

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым наставником серии A, информирует La Gazzetta dello Sport. Он зарабатывает 7 миллионов евро в год.

Второе место занимает Лучано Спаллетти ("Интер"), у которого годовой оклад составляет 4 миллиона. Тройку замыкает Винченцо Монтелла из "Милана" – 3 миллиона. Четвертым стал Эусебио Ди Франческо ("Рома", 1,5 миллиона).

Напомним, что защитник "Милана" Леонардо Бонуччи является самым высокооплачиваемым игроком серии A. Второе место занимает нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, у которого 7,5 миллиона. Тройку замыкает нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала​ (7 миллионов).