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11:07 | Футбол — Италия

Аллегри - самый высокооплачиваемый тренер серии А


Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым наставником серии A, информирует La Gazzetta dello Sport. Он зарабатывает 7 миллионов евро в год. Второе место занимает Лучано Спаллетти ("Интер"), у которого годовой оклад составляет 4 миллиона. Тройку замыкает Винченцо Монтелла из "Милана" – 3 миллиона. Четвертым стал Эусебио Ди Франческо ("Рома", 1,5 миллиона).

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