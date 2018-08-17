Аллегри рассказал, когда Роналду дебютирует за "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что новичок команды нападающий Криштиану Роналду дебютирует в составе туринского клуба в матче 1-го тура серии А против "Кьево". 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля, подписав 4-летний контракт.

- Я не давал Роналду никаких советов, - цитирует Аллегри Sky Sports. - Он хочет понять, как играют команды в Италии. Криштиану дебютирует за "Ювентус" в матче с "Кьево". Также сыграют Щенсны, Кьеллини, Бонуччи и Пьянич.

Роналду ранее выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, в составе которого дважды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.