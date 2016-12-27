Аллегри покинет "Ювентус" в конце сезона?

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть команду в конце этого сезона, сообщает Gazzetta dello Sport. Причиной отставки может стать конфликт наставника с руководством клуба. После матча за Суперкубок Италии против "Милана" (1:1, 3:4 по пенальти) Аллегри накричал на президента "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Сообщается, что сам Аллегри может перебраться в "Арсенал". Пост главного тренера "Ювентуса" могут занять Паулу Соуза из "Фиорентины", Леонарду Жардим из "Монако" и Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло".