Аллегри назвал основного конкурента "Ювентуса" в этом сезоне

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Фрозиноне" (2:0) заявил, что главным конкурентом "бьянконери" в чемпионате Италии является "Наполи".

- "Наполи" набрал свыше 90 очков в прошлом сезоне, поэтому они будут преуспевать, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Особенно имея талантливого и опытного тренера. Остальные немного отстают, поэтому сейчас нам нужно нажать на газ и создать необходимый задел.

"Ювентус" занимает 1-е место в серии А после пяти туров, имея в активе 15 очков. "Наполи" с 12 очками располагатся на второй строчке.

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