Аллегри может уйти из "Ювентуса" из-за конфликта с Бонуччи

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб, сообщает La Repubblica. Итальянский специалист поставил ультиматум руководству команды – он требует отстранить от занятий защитника Леонардо Бонуччи.

Бонуччи спорил с тренером во время матча с "Палермо" (4:1), а после был оштрафован руководством за некорректное поведение. После этого инцидента игрок был отправлен смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (2:0) с трибун. Отмечается, что после этого инцидента Аллегри пригрозил "Ювентусу" отставкой, если клуб не примет срочного решения по Бонуччи.

Футболист не собирается извиняться за свои слова. Отметим, что это уже не первый конфликт Аллегри со своими игроками. Ранее форвард Пауло Дибала оказался недоволен своей ранней заменой и не пожал тренеру руку.