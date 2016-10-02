Аллан: "Игроки и болельщики "Наполи" были крайне удивлены выбором Игуаина"

Полузащитник "Наполи" Аллан подчеркнул, что его очень удивило решение форвард Гонсало Игуаин покинуть команду и перейти в "Ювентус" летом. В то же время он отметил: состояние шока у болельщиков уже прошло.

– Игроки и болельщики были крайне удивлены выбором Игуаина перейти в "Ювентус", – приводит Tmw слова Аллана. – Но мы должны уважать его решение. Фанаты были шокированы, и их можно понять. Но сейчас это состояние в прошлом, благодаря новым приобретениям. Нам не на что жаловаться.