07:59 | ФУТБОЛ — Италия

Аллан: "Игроки и болельщики "Наполи" были крайне удивлены выбором Игуаина"

0
0
0
1

Полузащитник "Наполи" Аллан подчеркнул, что его очень удивило решение форвард Гонсало Игуаин покинуть команду и перейти в "Ювентус" летом. В то же время он отметил: состояние шока у болельщиков уже прошло.

– Игроки и болельщики были крайне удивлены выбором Игуаина перейти в "Ювентус", – приводит Tmw слова Аллана. – Но мы должны уважать его решение. Фанаты были шокированы, и их можно понять. Но сейчас это состояние в прошлом, благодаря новым приобретениям. Нам не на что жаловаться.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Вот пристали. Игуаин вообще аргентинец, а не итальянец. Что ему ваши тёрки? Всё угомонится не могут.

08:44

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ