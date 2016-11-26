Алиссон: "Я рос, наблюдая за игрой Таффарела, Диды и Жулиу Сезара"

Голкипер "Ромы" Алиссон назвал футболистов, которые были его кумирами в детстве. Также он признался, что всегда хотел быть голкипером, но в отпуске иногда играет в атаке.

- В Бразилии большая вратарская школа, инициированная Таффарелом, который был первым, кто отправился играть в Европу, - цитирует пресс-служба клуба Алиссона. - Я рос, наблюдая за ним, Дидой и Жулиу Сезаром. Я был вратарем с самого начала, никогда не желал быть форвардом или полузащитником. В отпуске, конечно, иногда играю впереди, мне нравится.

Еще в Бразилии я активно использовал ноги, это веяние современного вратарского цеха. Также я всегда расстраиваюсь, когда пропускаю голы. Всегда плохо пропускать, даже когда команда уверенно побеждает, так как люди видят, что ты не смог сыграть на ноль в легком матче.