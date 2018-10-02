Алиссон: "Покидал "Рому" в слезах"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что ему трудно далось решение о переходе в мерсисайдский клуб из "Ромы". 25-летний бразилец отметил, что переезд в чемпионат Англии стал для него шагом вперед.

- Решение покинуть "Рому" далось мне тяжело, - приводит слова Алиссона Football Italia. - Я долго плакал, как и моя жена. Я сделал профессиональный выбор. Переход в "Ливерпуль" - шаг вперед в моей карьере, а "Рома" же получила серьезные деньги. Мое сердце было полно слез, ведь в Риме я провел два особенных года: там родилась моя дочь, там у меня осталось много друзей.

Алиссон перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года. Сумма трансфера составила около 65 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне он провел 8 матчей за мерсисайдцев и пропустил 5 голов.

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