Алессио Таккинарди: "Если "Юве" продолжит играть так же, то будет разрывать на куски"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди отметил, что "Старая синьора" показала отличную игру в атаке в матче 6-го тура чемпионата Италии против "Торино" (4:0). Экс-хавбек также подчеркнул, что у его бывшей команды большой выбор игроков в атакующей линии.

– На мой взгляд, сезон для "Ювентуса" только начинается, – сказал для Mediaset Premium Таккинарди. – В матче против "Торино" они проявили яростное желание атаковать, чего не было в первых играх сезона. С таким подходом они будут разрывать своих соперников на куски. У "Ювентуса" в атакующей линии большой выбор игроков.