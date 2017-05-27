Алессио Таккинарди: "Буффон заслуживает "Золотой мяч"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди считает голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона основным претендентом на "Золотой мяч". Тем не менее, он понимает, что его мнение не является объективным.

– Победители Лиги чемпионов могут стать претендентами на "Золотой мяч", – цитирует AS Таккинарди. – Кто заслуживает "Золотой мяч" в этом году? Очевидно, я скажу, что Буффон. Криштиану Роналду – пример преданности и стремления к постоянному совершенствованию. Снимаю перед ним шляпу, но Джиджи заслуживает этот трофей за свою историю и все, что он сделал в этом сезоне. Кроме того, Криштиану уже удалось выиграть несколько "Золотых мячей".

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.