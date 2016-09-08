22:31 | ФУТБОЛ — Италия

Алессио Романьоли: "Я очень рад, что "Милан" не продал меня "Челси"

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Защитник "Милана" Алессио Романьоли выразил радость от того, что клуб не стал продавать его в "Челси". По неофициальным данным, лондонцы предлагали за 21-летнего итальянца 42 миллиона евро.

– Приятно, что в моих услугах был заинтересован "Челси", но я очень рад, что "Милан" не стал меня продавать, – цитирует Football Italia Романьоли. – Это мотивирует меня продолжать упорно трудиться и прогрессировать. Счастив, что остался в клубе. Конечно, "Милан" сейчас позади "Ювентуса", но нам нужно продолжать свою работу, и результат придет.

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