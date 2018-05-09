Алессио Романьоли: "Милан" постарается как можно быстрее добиться результата в финале Кубка Италии"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли перед финалом Кубка Италии против "Ювентуса" отметил, что миланцы постараются добиться положительного результата. 23-летний итальянец только недавно вернулся в строй после травмы.

- Мое возвращение прошло хорошо, и я чувствую себя в хорошей форме, – цитирует Football Italia Романьоли. - Я никогда не боялся пропустить финал, так как знал, что моя травма не такая уж серьезная, но я благодарен медицинскому персоналу. Обе команды хотят выиграть и будут биться до конца, но "Милан" постарается как можно быстрее добиться результата. Нам нужно продержаться более 70 минут. Мы должны сохранять спокойствие и использовать разум.

Гонсало Игуаин – чемпион, который может забить из единственного момента, поэтому мы должны его сдерживать.