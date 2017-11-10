Алессандро Неста: "У "Милана" много проблем"

Бывший защитник "Милана" Алессандро Неста считает, что у его бывшей команды сейчас много проблем несмотря на то, что клуб был куплен китайскими инвесторами. Также он признался, что рассчитывает однажды возглавить "Милан" и "Лацио", за которые выступал в игроцкие годы.

- У "Милана" есть много проблем, – цитирует Corriere dello Sport Несту. - Когда вы меняете многие вещи, это неизбежно. Монтелла – отличный тренер, и у него тяжелая работа в "Милане".

Будущее в Италии? Надеюсь... У меня были некоторые предложения, но у меня есть контракт с "Майами". Хочу ли я тренировать "Милан" или "Лацио"? В будущем, когда буду готов, то надеюсь поработать с обеими командами.