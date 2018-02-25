Алессандро Костакурта: "Новости о новом тренере сборной Италии могут появиться ближе к апрелю"

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта отметил, что пока не может назвать круг кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Экс-игрок "Милана" занимается поисками и ведет переговоры с возможными наставниками.

- Сейчас преждевременно называть потенциальных тренеров для будущей сборной Италии, новости могут появиться в конце апреля, - приводит Football Italia слова Костакурты. - У нас множество вариантов, так как в Италии лучшие тренеры в мире. Выбор большой, пусть даже некоторые кандидаты подходят больше, чем другие. Новому тренеру, безусловно, понадобиятся широкие плечи, чтобы взвалить на себя эту ответственность.