Алессандро Костакурта: "Милану" нужно потратиться в январе, чтобы попасть в Лигу чемпионов"

Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта считает, что клуб должен быть активен на трансферном рынке, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Он выразил удивление тем, что сейчас "россонери" занимают третье место в серии А.

– Это что-то позитивное и неожиданное, – цитирует MilanNews Костакурту. – Безусловно, временами "Милану" везло, но это необходимо для получения результата. Я вижу хорошо организованную команду. Клуб должен потратиться в январе, чтобы сохранить место в Лиге чемпионов. Нужен еще центральный полузащитник. Локателли хорош, но вряд ли выдержит весь сезон. Также нужен центральный защитник. Романьоли и Палетта еще недостаточно надежны.