Алессандро Костакурта: "Манчини отлично справляется со своей работой"

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта прокомментировал работу Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Италии. Он отметил, что, по его мнению, Манчини отлично справляется.

- Если сравнивать нынешнюю сборную Италии с командой годичной давности, то можно заметить, что Манчини отлично справляется с работой, - приводит Football Italia слова Костакурта. - Конечно, можно сказать, что нападающие национальной сборной сейчас не в лучшей форме. Хорошо было бы найти того, кто сможет отправить мяч в ворота.

53-летний Манчини стал наставником итальянской национальной команды 15 мая. Его контракт рассчитан на два года.