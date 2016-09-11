Алессандро Флоренци: "В конце первого тайма не мог обработать мяч из-за дождя"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци доволен тем, как его команда смогла переломить ход игры с "Сампдорией" (3:2). Из-за сильного дождя и града матч прерывался, и к этому перерыву римляне проигрывали со счетом 1:2.

– В конце первого тайма играть было невозможно, – цитирует Sky Italia Флоренци. – Я едва мог обработать мяч. Потом поле высохло, и мы смогли сосредоточиться на работе, чтобы вернуться в игру и изменить ее. Моментов у нас было много. Мы могли и раньше повести в счете, но Вивиано спасал "Сампдорию". Он провел отличный матч.