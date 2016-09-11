21:24 | ФУТБОЛ — Италия

Алессандро Флоренци: "В конце первого тайма не мог обработать мяч из-за дождя"

0
0
0

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци доволен тем, как его команда смогла переломить ход игры с "Сампдорией" (3:2). Из-за сильного дождя и града матч прерывался, и к этому перерыву римляне проигрывали со счетом 1:2.

– В конце первого тайма играть было невозможно, – цитирует Sky Italia Флоренци. – Я едва мог обработать мяч. Потом поле высохло, и мы смогли сосредоточиться на работе, чтобы вернуться в игру и изменить ее. Моментов у нас было много. Мы могли и раньше повести в счете, но Вивиано спасал "Сампдорию". Он провел отличный матч.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ