Алессандро Флоренци: "Тотти и Де Росси - мои идолы, они научили меня многому"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци признался, что многому научился у Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. Также он отметил, что испытывает невероятное чувство от того, что играет за команду, фанатом которой является.

- Это невероятное чувство - играть за клуб своего города, особенно если вы его фанат, - цитирует Football Italia Флоренци. - На мой взгляд, лучшими капитанами "Ромы" являются Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. Эти двое были моими самыми большими идолами. Они научили меня многому, и я могу только поблагодарить их за это.