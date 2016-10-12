18:49 | ФУТБОЛ — Италия

Алессандро Флоренци: "Тотти и Де Росси - мои идолы, они научили меня многому"

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Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци признался, что многому научился у Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. Также он отметил, что испытывает невероятное чувство от того, что играет за команду, фанатом которой является.

- Это невероятное чувство - играть за клуб своего города, особенно если вы его фанат, - цитирует Football Italia Флоренци. - На мой взгляд, лучшими капитанами "Ромы" являются Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. Эти двое были моими самыми большими идолами. Они научили меня многому, и я могу только поблагодарить их за это.

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