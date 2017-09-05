Алессандро Флоренци: "Если бы не футбол, стал бы барменом"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци отметил, что мог бы стать барменом, если бы не футбол. По его словам, именно этим занялись некоторые его друзья.

– Я счастлив выполнять свою работу, – цитирует Флоренци Football Italia. – Не знаю, чтобы еще я мог делать. Возможно, стал бы барменом, как некоторые мои друзья. Не знаю. Думаю, что это было бы связано с ресторанным бизнесом.

Мое первое воспоминание касаемо футбола связано с спортивным центром в Поццолане, где у моих родителей был бар. Мяч всегда был со мной в первую часть моей жизни.