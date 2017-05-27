Алессандро Дель Пьеро: "Тотти год за годом доказывал, что находится на другом уровне"

Экс-форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро отметил, что нападающий "Ромы" Франческо Тотти находится на другом уровне, чем все остальные игроки. 40-летний итальянец провел всю свою карьеру в составе римской команды.

- Когда игрок заставляет вас задавать себе следующие вопросы: "Как он это сделал? Я правильно понял?". Когда игрок мирового класса заставляет задуматься о подобном, знайте, что имеете дело с тем, кто находится на другом уровне, - цитирует пресс-служба римского клуба Дель Пьеро. - Франческо доказывал это снова и снова долгие годы, он показывал высокий класс на поле и в том, как он понимает футбол.