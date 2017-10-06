Алессандро Дель Пьеро: "Такой "Наполи" заслуживает скудетто"

Бывший капитан "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что "Наполи" заслуживает чемпионства. По его словам, его бывший клуб сейчас уязвим, поэтому неаполитанцы могут этим воспользоваться выиграть чемпионат Италии.

- "Ювентус" сейчас более уязвим, чем в предыдущие сезоны, - цитирует Football-italia Дель Пьеро. - Я до сих пор считаю их главным фаворитом, но с меньшим преимуществом. Этот "Наполи" достоин скудетто.

Главный тренер Сарри – очень интересный человек, у него есть отличный футбольный интеллект. В этом сезоне его игроки знают, что нужно делать. Кроме того, инфраструктура клуба растет вместе с уровнем команды. Большая заслуга в этом президента Де Лаурентиса. Еще не так давно команда играла в серии Б.