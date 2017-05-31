Алессандро Дель Пьеро: "Понимаю, что чувствует сейчас Тотти"

Экс-нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро выразил сочувствие капитану "Ромы" Франческо Тотти. 40-летний итальянец в минувшие выходные провел свой последний матч за римскую команду, за которую выступал в течение всей карьере.

- Понимаю душевное состояние Тотти, – цитирует QS Дель Пьеро. - У меня оно было таким же! Когда приходит время остановиться, вы понимаете, что период вашей жизни завершен, это не простой переход. Вы также скучаете по рутине, ежедневным тренировкам, раздевалке и тому подобному. После ухода из "Юве" я отправился изучать футбол в Австралии и Индии. Это был прекрасный опыт, но даже сейчас мне интересно, что буду делать в будущем. Надеюсь, что Франческо быстро найдет свое место в "Роме" и займет должность, которая позволит ему оставаться в среде, в которой он был с детских лет.