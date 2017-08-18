20:24 | Футбол — Италия

Алессандро Дель Пьеро: "Никогда не думал, что Бонуччи уйдет из "Ювентуса"


Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро признался, что был удивлен переходом защитника Леонардо Бонуччи в "Милан". Тем не менее, он считает, что уход игрока не скажется на команде.

- Бонуччи - отличный игрок, он жил в тандеме с "Юве", - цитирует Corriere della Sera Дель Пьеро. - "Юве" поднял его, а он поднял "Юве". Я никогда не думал, что он уйдет в "Милан" или что клуб решит расстаться с ним. Этот переход меня удивил. Заменить Лео будет нелегко, но история клуба доказывает, что потери ключевой фигуры, даже если это лучший игрок, недостаточно, чтобы ослабить команду.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий