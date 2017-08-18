Алессандро Дель Пьеро: "Никогда не думал, что Бонуччи уйдет из "Ювентуса"

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро признался, что был удивлен переходом защитника Леонардо Бонуччи в "Милан". Тем не менее, он считает, что уход игрока не скажется на команде.

- Бонуччи - отличный игрок, он жил в тандеме с "Юве", - цитирует Corriere della Sera Дель Пьеро. - "Юве" поднял его, а он поднял "Юве". Я никогда не думал, что он уйдет в "Милан" или что клуб решит расстаться с ним. Этот переход меня удивил. Заменить Лео будет нелегко, но история клуба доказывает, что потери ключевой фигуры, даже если это лучший игрок, недостаточно, чтобы ослабить команду.