Алессандро Дель Пьеро: "Наполи" будет главным соперником "Ювентуса" в борьбе за титул"

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что "Наполи" будет главным соперником туринцев в борьбе за чемпионство. Также он отметил, что неаполитанцы могут подписать новых игроков, если выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов.

- "Ювентус" остается фаворитом серии А, - цитирует Corriere della Sera Дель Пьеро. - Это потому, что последние годы разница между соперниками была настолько большой. Поэтому их трудности на этом этапе, такие как поражение, не должны приводить к каким-то поспешным выводам.

"Наполи" будет главным соперником "Ювентуса" в борьбе за титул, вот увидите. Неаполитанцы были умны на рынке. Они нацелились на консолидацию экстраординарной группы игроков, которая растет с философией хорошего тренера. Если они выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, то они сделают дополнительные покупки.