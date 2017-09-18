Алессандро Дель Пьеро: "Интер" в этом сезоне лучше, чем при Манчини два года назад"

Экс-футболист "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро отметил игру "Интера" в этом сезоне. По его словам, миланцам по силам попасть в тройку призеров чемпионата Италии.

– Этот "Интер" кажется мне лучше, чем при Манчини два года назад, – цитирует Sky Sport Дель Пьеро. – Я думаю, что им по силам попасть в тройку.

Напомним, что Манчини возглавлял "Интер" с 2004 по 2008 год и с 2014 по 2016 год. С "нерадзурри" специалист трижды становился чемпионом Италии и дважды обладателем Кубка Италии. С 2017 года итальянец стал главным тренером "Зенита".