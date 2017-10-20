Алессандро Бастони: "Я вдохновлен Серхио Рамосом"

Защитник "Интера" Алессандро Бастони признался, что его вдохновляет защитник "Реала" Серхио Рамос. Также он отметил, что любит играть в атакующий футбол.

- Я вдохновлен Серхио Рамосом - он не классический защитник, большой или высокий, но любит атаковать и играть в футбол, - цитирует L'Ultimo Uomo Бастони. - Мне также посчастливилось тренироваться в молодежной академии "Аталанты", где многому учат с технической точки зрения.

Я не знаю, легче или сложнее сейчас защищаться, но с тактической точки зрения сейчас в защите играют не только защитники, а вся команда.