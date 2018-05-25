Алешандре Пату – о возвращении в "Милан": "Я влюблен и в клуб, и в город, поэтому не смог бы сказать "нет"

Экс-игрок "Милана", ныне форвард "Тяньцзинь" Алешандре Пату заявил, что не смог бы отказать, если бы его позвали обратно в итальянский клуб. Нападающий однако добавил, что ему грустно видеть команду Дженнаро Гаттузо в таком состоянии.

– Видеть "Милан" в таком состоянии грустно, но ему нужно набраться терпения, – цитирует Football-Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport Пату. – У фанатов по-прежнему есть команда, которая выиграла все, что было в их поле зрения. Но "Милан" сильно изменился, а возвращение на вершину не может произойти за одну ночь. Игра в Лиге Европы является первым шагом. Гаттузо дал им толчок, и продление контракта с ним было правильным решением.

Вернулся бы я? У них есть китайские владельцы, и мне нравится итальянский футбол. Я влюблен и в "Милан", и в город, поэтому не смог бы сказать "нет". У меня все еще есть полтора года контракта с текущим клубом, но никогда не говори "никогда". Если Гаттузо позвонит мне, я могу порекомендовать ему нападающего...

Сезон-2017/18 чемпионата Италии "Милан" завершил на шестом месте.

"Милан" продлил контракт с Гаттузо до 2021 года