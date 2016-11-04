Алешандре Пату: "Милан" будет играть в еврокубках в следующем сезоне"

Экс-нападающий "Милана" Алешандре Пату уверен, что его бывшая команда попадет в еврокубки по итогам этого сезона. На данный момент красно-черные занимают 3-е место в турнирной таблице.

- "Милан" будет другим без Берлускони, но его образ всегда будет с клубом, - цитирует Football Italia Пату. - В "Милане" меняются многие вещи, и команда ставит перед собой высокие цели. Верю, что мой бывший клуб вернется на тот уровень, на котором всегда был, хотя всем известна сила "Ювентуса" в Италии на данный момент. В "Милане" сейчас есть великие игроки, поэтому уверен, что они будут играть в Европе в следующем году.