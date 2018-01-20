Александр Коларов: "Наингголан забьет два гола "Интеру"

Защитник "Ромы" Александр Коларов в преддверии матча 21-го тура чемпионата Италии против "Интера" отметил, что нападающий миланцев Мауро Икарди – самый опасный игрок в составе соперников. Серб также добавил, что полузащитник римлян Раджа Наингголан забьет два гола в предстоящей встрече.

– Тяжело готовиться к матчу с "Интером", поскольку это отличная команда, – цитирует Sky Sport Italia Коларова. – Мы едем на "Сан-Сиро", чтобы играть открыто. Я надеюсь, что у нас получится показать отличный футбол.

Является ли Икарди самым опасным игроком в "Интере"? Да, но у миланцев есть много других сильных футболистов. Икарди или Джеко? Мне больше нравится Джеко.

Наингголан? Он признает свои ошибки, и я не думаю, что он снова сделает что-то подобное. Раджа – очень хороший парень, и он оставит все проблемы позади, забив два гола "Интеру".

Напомним, что матч "Интер" - "Рома" состоится в воскресенье, 21 января. Начало - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.