12:52 | Футбол — Италия

Александер Чеферин: "Буффон джентльмен, а не хулиган"


Глава УЕФА Александер Чеферин назвал вратаря "Ювентуса"  Джанлуиджи Буффона, который объявил о завершении карьеры, настоящим джентльменом. При этом он вспомнил удаление итальянца в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1).

– После той игры я говорил со многими, с Аньелли, с Коллиной, – цитирует La Stampa Чеферина. – Это была особая ситуация. На карте стояло многое. Конечно, реакция Буффона была необоснованной. По-человечески его понять можно, но это неприемлемо. Он переступил черту. Ведь он джентльмен, а не хулиган. Случившееся тогда неправильно.

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