Александер Чеферин: "Буффон джентльмен, а не хулиган"

Глава УЕФА Александер Чеферин назвал вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, который объявил о завершении карьеры, настоящим джентльменом. При этом он вспомнил удаление итальянца в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1).

– После той игры я говорил со многими, с Аньелли, с Коллиной, – цитирует La Stampa Чеферина. – Это была особая ситуация. На карте стояло многое. Конечно, реакция Буффона была необоснованной. По-человечески его понять можно, но это неприемлемо. Он переступил черту. Ведь он джентльмен, а не хулиган. Случившееся тогда неправильно.