Алекс Сандру: "Ювентус" должен проявить себя в финале с "Лацио"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру перед финалом Кубка Италии против "Лацио" отметил, что его команде придется постараться. Туринцы настраиваются только на победу.

– Мы все сконцентрированы на том, чтобы выиграть этот матч, – цитирует Football Italia Сандру. – Мы должны постараться, и все рады принять участие в этой великой игре. "Юве" должен проявить себя сегодня. Мы готовы к стилю игры "Лацио".

Матч "Ювентус" – "Лацио" состоится сегодня, 17 мая, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.