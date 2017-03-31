19:36 | ФУТБОЛ — Италия

Алекс Сандру: "Игра с "Наполи" не станет определяющей для "Ювентуса"

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Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру подчеркнул, что нападающий Гонсало Игуаин не испытывает перед матчем 30-го тура чемпионата Италии с "Наполи".

Форвард выступал в составе неаполитанцев с 2013 по 2016 год. Фанаты "голубых" крайне негативно восприняли переход футболиста в клуб из Турина.

- Игуаин опытен, он готовится к матчу с "Наполи", хорошо работает на тренировках, - приводит Football Italia слова Сандру. - Встреча с неаполитанцами важна, но она не станет решающей. В составе соперника играют хорошие футболисты.

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