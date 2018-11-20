Алекс Сандру: "Хотел бы поиграть в Англии"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру заявил, что хотел бы поиграть в английской премьер-лиге. В то же время 27-летний бразилец признался, что счастлив в Турине.
- Я бы хотел поиграть в премьер-лиге в один прекрасный день, - приводит слова Сандру Football Italia. - Тем не менее, я счастлив в Италии и хочу продолжить выступать за "Ювентус".
Ранее сообщалось, что "Челси" готов предложить за бразильца 50 миллионов фунтов стерлингов.
Сандру выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе туринского клуба он трижды становился чемпионом Италии.
В текущем сезоне Сандру провел 16 матчей за "Ювентус" и отметился двумя голевыми передачами.
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