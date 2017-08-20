Алехандро Гомес: "Запрет на персонализированные капитанские повязки? Без комментариев"

Нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес отметил, что команде важно набрать очки в первом матче чемпионата Италии против "Ромы". Кроме того, он не стал комментировать запрет серии А на ношение персонализированных капитанских повязок.

- Очень важно в начале чемпионата набрать очки, - цитирует Football Italia Гомеса. – "Рома" находится на этапе становления, у них ушли Салах и Рюдигер, появился новый тренер, но они все равно находятся на вершине итальянского футбола. У нас не будет страха перед матчем, но мы отнесемся к сопернику с большим уважением.

Запрет на персонализированные капитанские повязки? Клуб сообщил мне об этом. Больше их не будет. Без комментариев.