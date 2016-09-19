17:38 | ФУТБОЛ — Италия

Алдаир: "Думал, что Тотти будет играть максимум до 34 - 35 лет"

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Бывший защитник "Ромы" Алдаир удивлен тем, что нападающий Франческо Тотти продолжает играть на высоком уровне, несмотря на возраст. 39-летний итальянец всю свою карьеру выступает за римскую команду. В этом сезоне на его счету 3 матча, 1 гол и 1 голевая передача.

- Не ожидал, что Тотти будет в такой хорошей форме в 39 лет, - цитирует Football Italia Алдаира. - Хотя он всегда был внимателен к своей диете. Я думал, что он будет играть максимум до 34 - 35 лет, но мы все видим, что он все еще способен играть по 30 - 40 минут в матчах серии А. Болельщики хотят, чтобы игроки полностью отдавались на поле, а "Рома" всегда отличалась этим.

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