18:38 | ФУТБОЛ — Италия

Аксель Витcель: "Вел переговоры с "Ювентусом" несколько лет, но финансы сыграли важную роль"

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Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витcель, который во время зимнего трансферного окна перешел в "Тяньцзинь", подчеркнул, что финансовые условия, предложенные клубом из Китая, повлияли на его выбор. Ранее сообщалось, что хавбек может стать игроком "Ювентуса".

- С огромным уважением отношусь к "Ювентусу", - приводит Gianlucadimarzio слова Витcеля. - Мы с туринцами вели переговоры несколько лет, они приложили все усилия, но я решил перейти в "Тяньцзинь".

Желаю "Юве" всего самого наилучшего. Это был сложный выбор. Не скрою, что финансовые условия сыграли важную роль. Но тут не будут платить мне за отдых. Я хочу добиться успеха с новой командой.

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Материалы REN-TV

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