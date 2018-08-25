Акции "Ювентуса" выросли на 55,15 % после перехода Роналду

Акции "Ювентуса" выросли на 55,15 % после перехода нападающего Криштиану Роналду, сообщает Football Italia. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав с клубом 4-летний контракт.

Стоимость одной акции туринского клуба составляет более 1 евро на данный момент.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Португалец дебютировал за туринцев в матче 1-го тура серии А против "Кьево" (3:2), но не отметился результативными действиями.

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