Агент Жоржинью подтвердил интерес со стороны"Манчестер Сити"

Агент полузащитника "Наполи" Жоржинью Жоао Сантос подтвердил интерес "Манчестер Сити" к своему клиенту. Ранее стало известно, что "горожане" готовы заплатить за 26-летнего итальянца 50 миллионов евро.

- На сегодняшний день Жоржинью остается игроком "Наполи", он ничего и ни с кем не подписывал, - заявил Radio Kiss Сантос. – Однако "Наполи" и "Манчестер Сити" продолжают спокойно обсуждать возможную сделку. Посмотри, что случится в будущем.

Жоржинью играет за неаполитанский клуб с 2104 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча в серии А, отличился два раза и отдал четыре голевые передачи.